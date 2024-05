Drama u "Boriku": Borac u majstorici srušio Bosnu

Košarkaši Borca izborili su finale plej-ofa prvenstva BiH nakon što su večeras u “Boriku“ u majstorici savladali sarajevsku Bosnu sa 87:80.

Crveno-plavi su seriji slavili sa 2-1 i za šampionsku titulu će se boriti protiv Igokee koja je ranije eliminisala Široki. Ovim trijumfom izboren i nastup u ABA ligi 2 sljedeće sezone. imali su gosti plus 10 u drugom dijelu, no Banjalučani su kreirali veliki peokret.

U prvoj dionici smo gledali egal utakmicu. Ekipe su se smjnjivale u vodstvo, a nakon prvih 10 minuta rezultat je glasio 22:21 za “Studente“. Džerod Vest je imao sedam, a Vuk Bošković 6 poena.

Borac sjajno otvara drugu četvrtinu. Serijom 7:0 stigli su do 28:22, no gosti su brzo uzvratili pa su domaći u 14. minuti plus 1 (28:27). Na odmor se otišlo pri rezultatu 40:40. Domaće su prevodili Vest (11) i Bošković (10), a goste Jure Zubac (11) i Vojin Ilić (9).

Veliki borba i u nastavku. Bosna u 23. minuti dolazi do plus 5 (51:46), ali je Vest odmah odgovorio trojkom (49:51). Ipak, gosti na krilima Ilića brzo odlaze na plus 7 (56:49), a onda i po prvi put na dvocifrenu razliku (59:49). No tim Zorana Kašćelana se nije predavao. Napravio je seriji 7:0 i u potpunosti se vratio u meč. Rezultat uoči posljednjih 10 minuta je glasio 66:65 za Bosnu.

Crveno-plavi na startu prelaze ponovo u vodstvo (69:66), ali uslijedile su dvije trojke gostiju. Gavrić je uzvrstio trojkom (72:72) i jasno je bilo da nas u posljednjih pet minuta čeka drama. Nakon dvije minute bez poena, Borac je poveo sa linije slobodnih bacanja nakon što je Bošković bio precizan, a onda je Ateljević pogodio trojku za 77:72. Zatim je trojku pogodio i Čampara (80:72) za velikih plus 8.

Ipak, Bosna se nije predavala nakon što je Hadžifejzović pogodio trojku nešto više od dvije minute do kraja (75:80), a isti igrač je poentirao za minus 3 (77:80). Čampara je zatim pogodio jedno bacanje minut do kraja (81:77). Ponovo Hadžifejzović pogađa za 79:81, ali je Vest na drugoj srani uzvratio istom mjerom za 83:79, do kraja je bilo 49 sekundi.

Zatim je Zubac bio polovičan sa penala (80:83), a onda za domaće takođe sa penala pogađa Gavrić za velikih plus 5. Do kraja gosti nisu mogli da do dođu do preokreta.

Vest je bio prvo ime u Borcu sa 21 poenom, dok je Bošković dodao 15, a Gavrić i Čampara po 14. Kod Bosne Ilić je susret završio sa 22 poena, Ćurevac je imao 15, a Zubac 14.

