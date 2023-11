Drama u Laktašima i nevjerovatan poraz Igokee

Košarkaši Igokee bili su nadomak pete vezane pobjede, no na nevjerovatan način su ostali bez nje u šestom kolu ABA lige.

U velikoj drami FMP je poenima u posljednjoj sekundi nanio drugi poraz Aleksandrovčanima koji su sada na omjeru 4-2.

Puleni Vladimira Jovanovića odigrali su dobar meč, no ostali su kratkih rukava. Vodili su većim dijelom utakmice, iako nikako nisu mogli da se odlijepe upornim gostima. Na poluvremenu su imali plus 5 (36:31), a uoči posljednje četvrtine plus 6 (57:51). Tim iz Železnika na početku četvrtog kvarata stiže na svega minus 1 (56:57), a u 34. minuti su prešli u vođstvo (59:60).

Ušlo se u dramatičnu završnicu, dvije minute do kraja FMP je vodio 65:66. Onda u posljednjem minutu trojku pogađa Marko Jeremić za 68:66, no gosti uzvraćaju trojkom, ali odmah novu prednost domaćim donosi Zoran Nikolić (70:69). Uslijedila je greška gostiju, Dragan Milosavljević je pogodio dva penala (72:69). FMP je imao svoj posljednji napad, domaći onda prave glupost i prave prekšraj na šutu za tri poena. Precizan je bio Subotić (72:72).

Ostalo je još 6 sekundi do kraja, a tada su neoprezni bili gosti koji prave faul i šalju Atića na liniju slobodnih bacanja, jedno je pogodio, a drugo promašio, što je dalo nadu gostima koji u posljednjoj sekundi poenima Bojana Subotića dolaze do nevjerovatne pobjede. Igokeu su predvodili Edin Atić sa 16 (šest asistencija) i Zoran Nikolić sa 14 poena (sedam skokova).

Kod gostiju je prvo ime bio Džordan Voker sa 16 poena, dok je junak Subotić dodao 14.

