Dubai primljen u ABA ligu, Partizan nije glasao

Košarkaški klub iz Dubaija igraće od naredne sezone u AdmiralBet ABA ligi, odlučeno je danas na sjednici regionalne lige.

Skupština je počela danas u podne, devet klubova je glasalo za, Partizan nije glasao ni za ali ni protiv, dok niko iz Budućnost Volija nije prisustvovao sastanku.

To znači da će klub iz Emirata biti dio ABA lige u periodu od sezone 2024/2025, do 2026/2027. uz mogućnost produžetka saradnje.

Ulaskom kluba iz UAE, regionalno takmičenje će biti prošireno na 16 učesnika a prema informacijama portala RTCG, Dubai je pristao da za milion evra podigne ponudu u odnosu na prvobitnu, koja je iznosila 1,5 miliona evra. Po novom sporazumu klubovi iz vlasničke strukture će podijeliti 1,7 miliona dok će 800.000 evra namijenjeno za putne troškove ekipa. Ostalo je samo da se vidi, da li će se tih 1,7 miliona dijeliti na 11 ili na 12,13, a možda i 14 računa.

Sjednica Skupštine ABA lige je započela prošle sedmice u Zagrebu ali tada nije donesena konačna odluka. Tada ralog nije bio Dubai već su nesuglasice nastale promjene vlasničke strukture lige. Klubovi nisu mogli da se dogovore kome da dozvole da bude jedan od dioničara.

Budućnost je zagovarala da to bude samo SC Derbyi kao šampion ABA2 lige iz sezone 2020/2021, Zadar je htio da to pravo dobije Split, dok su neki klubovi zagovarali da uz Podgoričane i Zadrane to pravo dobije i Borac iz Čačka.

