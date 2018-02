Dule: Momci pokazuju da može da funkcioniše neka multietnička Bosna

Košarkašku reprezentaciju BiH u petak čeka duel 3. kola kvalifikacija za Mundobasket 2019. godine protiv Belgije, a selektor Duško Vujošević nije želio preuzeti ulogu favorita u ovom meču.

Bh. košarkaši bi pobjedom napravili veliki korak ka plasmanu u finalni krug kvalifikacija, a u bh. taboru ističu da su Belgijanci mnogo bolje selekcija nego li rezultati govore.

"Belgija je puno napredovala poslednjih godina. Imaju ozbiljnu ligu i dugo rade po ovom sistemu. Pribijeni su uz zid, jer u slučaju poraza od nas i kasnije Francuske verovatno će biti blizu ispadanja. Čeka nas jak protivnik koji zaslužuje respekt i koji će biti motiviran. Imaju više iskustva od nas, ali moramo više želeti pobedu od njih", kazao je selektor Vujošević i dodao:

"Ponovo se kreira neopravdani optimizam, a on može biti gust kao sarajevska magla. Utakmica može biti dobijena samo na terenu, a nikako pre nje. Mislim da je teško ijednu ekipu proglasiti favoritom. Izuzetno je značajno da hala bude puna i to ljudima koji znaju dati podršku ne samo kada se igra dobro, te da stvore dozovoljeni pritisak. Mislim da su to ovi momci zaslužili. Oni se ponašaju idealno u ne baš idealnim uslovima i pokazuju da s tom loptom može da funkcioniše i neka multietnička Bosna. S toga očekujem da publika ispuni Skenderiju i da se ta energija prenese na teren, te da dobijemo utakmicu koju je izuzetno teško dobiti", naglasio je bh. selektor.

Elemedin Kikanović i Nemanja Gordić su takođe istakli da ih očekuje težak meč, te da očekuju veliku podršku sa tribina koja bi mogla biti ključan faktor.

Utakmica između BiH i Belgije igra se u petak sa početkom u 20 sati.