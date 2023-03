Durant debitovao pred domaćom publikom protiv Timbervulvsa (VIDEO)

Navijači Feniks Sansa konačno su dobili priliku gledati superzvijezdu Kevina Duranta kako igra za njihov tim u "Futprint Centru". Durant je u srijedu naveče napravio svoj dugo očekivani domaći debi, pomažući timu u pobjedi nad Minesota Timbervulvsima rezultatom 107:100.

Durant, koji se pridružio Sansima u velikom trejdu iz Bruklin Netsa prije NBA roka za razmjenu, prvobitno je trebao debitovati kod kuće početkom marta protiv Oklahoma Siti Tandersa. Ali 34-godišnji igrač povrijedio je gležanj na zagrijavanju prije utakmice i na kraju je bio van parketa tri sedmice.

Propušteno vrijeme očito je ostavilo traga na Durantu jer je zahrđao u igru, vidjelo se protiv Timbervulvsa. Promašio je svojih prvih šest pokušaja postizanja poena iz igre prije nego što je konačno spojio par uspješnih akcija na fejd-avej skoku sredinom druge trećine.

