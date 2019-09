Durent: Ponekad mi smeta NBA cirkus, nisam prihvaćen u Voriorsima

Kevin Durent je govorio o tome kako se nikada potpuno nije uklopio u tim Golden Stejta.

Novi košarkaš Bruklin Netsa je naveo da je želio da se potpuno prilagodi Voriorsima, ali da u tome nije uspio.

"Želio sam da budem dio grupe, dio porodice, da se osjećam prihvaćeno, ali nikada nisam postao jedan od njih. Voriorsi me nisu draftovali. Stef Kari, jasno je, Andre Iguadala, osvojio je prvi prsten, Klej Tompson, jasno je, Drejmond Grin, takođe... Ostali su na neki način rehabilitovali karijere tamo. A ja? Kako da rehabilitujete mene? Šta ćete me naučiti? Kako možete uticati na bilo šta u mom košarkaškom životu? Ja sam već bio MVP, već sam bio najbolji strijelac lige...", rekao je Durent.

Dodao je da je shvatao da je drugačiji od saigrača protokom vremena.

"To nije bilo loše, ali se sve svodi na okolnosti i to kako sam stigao u ligu. Uz to, mediji su uvijek gledali mene kao Kevina Durenta, a Voriorse kao Voriorse, tako da nikako nisam mogao da budem potpuno prihvaćen tamo", naveo je Durent.

Jedan od najboljih košarkaša današnjice je rekao da mu ponekad smeta "NBA cirkus".

"Ponekad mrzim to što su igrači prepustili NBA da se bavi poslom, mrzim slavu koja dolazi sa poslom... Ponekad ne volim da budem u blizini ljudi sa izvršnim funkcijama. Ne volim ni politiku koja ide sa tim...", istakao je Durent.

