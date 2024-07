Durent neće biti spreman za Srbiju?

Amerikanci bi mogli da budu značajno oslabljeni u duelu sa Srbijom na startu košarkaškog turnira na Olimpijskim igrama u Francuskoj.

Srbija i SAD se sastaju u prvom kolu, u nedjelju od 17:15 u Lilu, a u timu SAD vjerovatno neće biti Kevina Durenta.

Durent je tek ove nedjelje počeo da trenira sa ekipom, a nije odigrao nijedan pripremni meč ovog jula.

Dok je zbog nespremnosti na startu priprema tim napustio Kavaj Lenard, selektor Stiv Ker kaže da nije ni razmišljao o nedolasku Durenta u Pariz.

Ker je istakao da želi da KD odradi nekoliko treninga prije nego što se vrati na parket.

Durentov saigrač Džru Holidej ne bine o njegovoj integraciji u ekipu.

"Ne... To je Kevin Durent. O čemu pričamo? To je KD. On mora da bude tu", kratko je prokomentarisao Holidej.

