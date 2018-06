Durent sa 43 poena donio Golden Stejtu prednost od 3:0

Golden Stejt Voriorsi su poveli 3:0 u finalnoj seriji NBA lige jer su savladali Klivlend Kavalirse na gostovanju rezultatom 110:102. Naredni meč ovih ekipa je u noći između petka i subote u 3 časa iza ponoći.

Kao što je i bilo najavljeno, u tim Golden Stejta se vratio Andre Iguadala koji je bio povrijeđen i koji je dosta nedostajao Voriorsima posebno u seriji protiv Hjustona.

Klivlend je mnogo bolje otvorio meč sa Voriorsima i već su oko polovine prve četvrtine imali deset poena prednosti. Igrači Golden Stejta su bili dosta nervozni, bilo je obostranih tehničkih Tristanu Tompsonu i Drejmondu Grinu, a problem za aktuelnog šampiona je i što je Stef Kari dobio dvije rane lične greške.

Početak meča je obilježilo i zakucavanje Lebrona Džejmsa u stilu Trejsija Mekgrejdija.

Voriorsi su se pred kraj četvrtine vratili sa dvije brze trojke Kleja Tompsona i Kevina Durenta, pa je Klivlend umjesto sa ubjedljivim vođstvom završio sa jednim poenom prednosti. Bilo je 29:28.

Klivlend se na početku druge četvrtine lako odlijepio serijom 6:0. Klivlend je nastavio da igra odličnu odbranu i da pravi poene u tranziciji pa su se opet popeli na osam poena razlike što je natjeralo Stiva Kera da traži već drugi tajm-aut u drugom periodu.

Kavsi su nastavili slično i poslije jedne trojke Kevina Lava na četiri minuta do poluvremena su imali do tada najvećih +13.

Djelovalo je da će do kraja poluvremena Klivlend imati i ubjedljivije vođstvo, ali je Kevin Durent uspio da vrati Golden Stejt koliko toliko u utakmicu. On je postigao 24 poena u prvom poluvremenu uz šut iz igre 7/10. Trojkom u posljednjoj sekundi, koju je pogodio u lice Leriju Nensu, KD je smanjio na 58:52.

Problem za Voriorse je i što Stef Kari i Drejmond Grin imaju po tri faula, a Andre Iguadala je otišao u slvačionicu. Kod Kavsa su najefikasniji Kevin Lav sa 15 i Lebron Džejms sa poenom manje.

KD is up to 24 in the 1st half!#DubNation #NBAFinals



#NBAonABC pic.twitter.com/8kbvEb1pJD