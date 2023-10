Duško Ivanović ima novi angažman

Duško Ivanović je novi trener Baskonije.

Ovu informaciju je danas potvrdio španski klub.Nakon pet poraza u svim takmičenjima od 17. oktobra, Baskonija je prekinula saradnju sa trenerom Đoanom Penjarojom koji je u klub stigao u junu prošle godine.

Danima se već prišali i suškalo o tome da će ga na klupi zamijeniti upravo crnogorski stručnjak koji je slobodan poslije završetka svoje epizode sa Zvezdom.

''Najuspješniji trener u istoriji Baskonije imaće novi mandat na mjestu prvog trenera ekipe“, objavili su iz Baskonije.

Ivanović se vraća u Baskoniju sa kojom je saradnju dogovorio do kraja sezone. Ovo je četvrti put da će se on naći na klupi ovog kluba.

Ivanović je Baskoniju vodio od 2000. do 2005, zatim od 2008. do 2012. i od 2019. do 2021. Sa njim na klupi Baskonija je tri puta bila šampion Španije, tri puta je osvajala Kup kralja i jednom Superkup Španije.

U Evroligi je Baskonija ovesezone upisala samo jednu pobedu i ima četiri poraza, dok u ACB ligi, ovaj klub zauzima osmo mjesto na tabeli nakon sedam kola sa skorom 4-3.

