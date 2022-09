Duško Vujošević našao novi angažman

Duško Vujošević, bivši trener Partizana, biće u narednoj sezoni stručni konsultant u ekipi Studentski centar Derbi, saopštio je danas podgorički klub.

Vujošević (63) je bio bez angažmana od prošle godine kada je napustio mjesto trenera Kluža.

"Jedan od najvećih košarkaških trenera Evrope, čovjek kojem je ABA liga srednje ime, vraća se u svoj rodni grad s misijom da sprovede 'Studente od studija do doktorata'. Vujošević je prvi selektor crnogorske reprezentacije i iskusni strateg, koji je tokom svoje velike karijere trenirao i razvijao najveće evropske košarkaške talente. Rođeni Podgoričanin je najveći trag ostavio na klupi Partizana s kojim je osvojio 22 trofeja, od čega pet titula u najjačem regionalnom takmičenju", saopštio je SC Derbi.

Vujošević je pored Partizana, između ostalih, trenirao i Crvenu zvezdu, Brešu, Pezaro, CSKA, Limož, reprezentaciju BiH i Kluž. On je 2009. bio proglašen za trenera godine u Evroligi.

"Derbi je klub koji želi da u svojim redovima ima najtalentovanije košarkaše, kako iz regiona, tako i iz Evrope i vjerujemo da ne postoji adekvatniji košarkaški trener od Vujoševića. Trofejni trener će biti glavni koordinator svim trenerima i košarkašima mlađih kategorija", dodaje se u saopštenju podgoričkog kluba.

Sportski direktor SC Derbija Ðuro Ostojić rekao je da je Vujošević sinonim za uspjeh.

"Ove godine sam prilikom uručenja Nagrade za životno djelo, najvišeg priznanja koje dodjeljuje Udruženje košarkaških trenera Srbije izjavio da to ipak ne znači da sam rekao svoju posljednju riječ kada je košarka u pitanju i da nastavljam dalje u skladu sa svojim zdravstvenim mogućnostima. Imam delikatan zadatak da pomognem trenerima kada je u pitanju selekcija i razvoj od mlađih kategorija, do posebno izazovnog perioda prelaska iz juniorske u seniorsku i da ostvarimo rezultat u mlađim kategorijama igrajući s igračima koji imaju perspektivu. Prihvatio sam poziv i poslije jednogodišnje pauze se vraćam košarci, u onom kapacitetu u kojem mi to zdravstveno stanje dozvoljava. Nadam se da ćemo ovom saradnjom biti obostrano zadovoljni", izjavio je Vujošević za zvanični sajt kluba.

SC Derbi će u prvom kolu nove sezone u ABA ligi gostovati Zadru.