Dvorana u Beogradu nosiće ime "Dejan Milojević"

Dejan Milojević preminuo je u 47. godini, a sada je odlučeno da beogradska dvorana u kojoj je Dejan proveo decenije dobije ime po njemu.

Ovu informaciju je saopštio Miško Ražnatović, vlasnik Mege, koji je pojasnio i koji je objekat u pitanju.

"Danas u Beogradu u 'Mega faktoriju', trening hali Mege gde je Dejan proveo skoro celu svoju trenersku karijeru. Ime hale će vrlo uskoro biti promenjeno", napisao je Ražnatović.

Milojević je osam godina bio glavni trener Mege, osvojio je Kup Radivoja Koraća, ali i napravio mnogo velikih igrača koji i danas nastupaju u NBA ligi i širom Evrope.

Today in Belgrade, at Mega factory, training facility of BC Mega Mis, where Dejan spent almost all his coaching career! The name of the venue will be changed very soon.