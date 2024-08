Dvoskok na FIBA rang listi: Pogledajte kako sada kotiraju "orlovi"

Muška košarkaška reprezentacije Srbije zauzima drugo mjesto na najnovijoj rang listi Međunarodne košarkaške federacije (FIBA).

Košarkaši Srbije su napredovali za dvije pozicije u odnosu na prethodnu listu. Srbija je trenutno druga sa 758,9 bodova.

Prvu poziciju zadržala je selekcija Sjedinjenih Američkih Država sa 838,8 bodova.

Reprezentacija Njemačke je zadržala treće mjesto sa 755,3 poena, a iza nje su selekcije Francuske i Kanade. Potom slede Španija, Australija, Argentina, Letonija i Litvanija.

