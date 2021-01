Džanan Musa se vraća u Evropu

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa karijeru će nastaviti u Evropi, potvrdio je njegov agent Miško Ražnatović. Ime novog Musinog kluba još uvijek nije poznato.

Prethodno je najavljeno kako će 21-godišnjak biti na draftu razvojne NBA lige, 11. januara, ali je Ražnatović juče ipak objavio kako se reprezentativac Bosne i Hercegovine vraća u Evropu.

"Džanan Musa, koji je posljednje dvije godine proveo u Bruklin Netsima, vraća se u evropsku košarku. U narednih nekoliko dana će stići u Evropu, a ime njegovog novog kluba bit će uskoro poznato", poručio je Ražnatović putem Twitter profila.

Podsjetimo, Musa je krajem decembra dobio otkaz u Detroitu. Prošle godine 21-godišnji bek igrao je na 40 utakmica i prosječno je bilježio 4,8 poena, uz 37,2% šuta iz igre.

Dzanan Musa, 21 years old Bosnian national team player, who spent last 2 years with Brooklyn Nets, returns to European basketball. He will fly to Europe in few days, and the name of the new club will be known very soon!#BeoBasket