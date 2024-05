Džejms MVP Evrolige

Evroliga je zvanično objavila da je najkorisniji igrač Evrolige za sezonu 2023/2024 košarkaš Monaka Majk Džejms.

Američki šuter je odigrao izvanrednu sezonu na individualnom planu, ali nije uspio sa "Kneževima" da se plasira na fajnal-for.

After another incredible season, @TheNatural_05 of @ASMonaco_Basket has been chosen by fans, media, team captains and head coaches as the MVP of the 2023-24 EuroLeague! pic.twitter.com/iFd7uPUJIo