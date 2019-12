Džejms i Dejvis zaustavili Jokića

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Los Anđeles Lejkersa 105:96, u derbiju zapadne konferencije.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jednu ispodprosječnu partiju i u posljednjim minutima utakmice nije uspio da donese Denveru trijumf.

Nije samo Jokić griješio, generalno je cijela ekipa Nagetsa odigrala loše u završnici i Lejkersi nošeni Lebronom Džejmsom, odnosno Entonijem Dejvisom odnose pobjedu.

Reprezentativac Srbije na terenu je proveo 33 minuta i na kraju je meč završio sa učinkom od 13 poena (4/12), pet skokova, osam asistencija, tri ukradene lopte i pet izgubljenih.

Jokić je na dva i po minuta do kraja postigao oba slobodna bacanja za svega -1 (97:96), međutim ispostaviće se da su to bili posljednji poeni Denvera na ovoj utakmici.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bili su Lebron Džejms i Entoni Dejvis sa po 25 poena, dok je kod Nagetsa Džamal Mari imao 22, a Pol Milsap 21. Potpuno je podbacio Vil Barton sa svega pet poena (2/11), a nije se proslavio ni Geri Heris – devet poena za 33 minuta.

Odličnu partiju kod Lejkersa odigrao je Rondo sa 11 poena, šest skokova i asistencija, dok je Dvajt Hauard ostvario učinak od 13 poena i šest skokova.

Nagetsi su solidno otvorili utakmicu, međutim od sredine prve četvrtine prvoplasirana ekipa Zapada preuzima inicijativu.

Bili su Lejkersi veoma raspoloženi za igru i tokom svih 48 minuta gledali smo košarku sa velikim intenzitetom, kao da je u pitanju plej-of duel. Ekipa iz Los Anđelesa na poluvrijeme je otišla sa +11, 49:60.

Jokić je poslije 24 minuta meča imao svega pet poena i Denveru je bilo neophodno da im se najbolji igrač probudi.

Počeli su mnogo bolje Nagetsi drugi period igre, u jednom trenutku uspjeli su da preokrenu, ali ipak Lejkersi pred posljednju četvrtinu ulaze sa +8, 76:84. Jokić je postigao svega dva poena u 3/4.

Nešto bolju igru srpskog centra vidjeli smo u posljednjoj deonici, zajedno sa Marijem je vukao ekipu, ali potpuno se ugasio u posljednja dva minuta, baš kao i cijela ekipa Denvera.

LBJ F L I G H T in Denver! #PhantomCam pic.twitter.com/RUnR7XPO6t — NBA (@NBA) December 4, 2019

Jokić je na 2:22 do kraja pogodio oba slobodna bacanja i Nagetsi su bili svega -1, 96:97. Međutim, do kraja utakmice nisu uspjeli da postignu nijedan poen i Lejkersi, prije svega zahvaljujući bacanjima, dolaze do 18. pobjede.

Denveru je ovo drugi poraz zaredom i sada je na skoru 13/5, dok je Los Anđeles na 18/3. Mora da se spomene i sudijski kriterijum koji je u posljednji minutima bio naklonjen Lejkersima, koji su šest od posljednjih osam poena postigli sa linije za slobodna bacanja.

NBA, utorak na srijedu:

Kavalirs – Pistons 94:127

Vizards – Medžik 120:127

Pelikans – Maveriks 97:118

Reptors – Hit 110:121pp

Spars – Rokets 135:133pp

Nagets – Lejkers 96:105

Klipers – Blejzers 117:97

the NBA standings through Tuesday night's action! pic.twitter.com/3LRKi2RSRg — NBA (@NBA) December 4, 2019

(b92)