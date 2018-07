Džejms prešao u Lejkerse

Lebron Džejms je dogovorio četvorogodišnju saradnju sa Los Anđeles Lejkersima, prenijeli su američki mediji.

"ESPN" je objavio, pozivajući se na "Klač sports", da će dosadašnji član Klivlend Kavalirsa na novom angažmanu zaraditi 154 miliona dolara.

Trostruki osvajač šampionskog prstena je, dodaju američki mediji, viđen u Los Anđelesu tokom vikenda, kako bi drugi put donio toliko očekivanu odluku o tome gdje će nastaviti da juri titulu osvajača NBA lige, poslije neispunjenih očekivanja u matičnim Klivlend Kavalirsima tokom protekle dvije sezone.

Iako su se u Ohaju nadali da će u drugom boravku "Kralj" ostati vjeran sloganu "Defend the Land", jurnjava za supertimom Golden Stejt Voriorsa nije donijela stvaranje šampionskog niza.

Džejms je obećao da će donijeti prsten u grad, to je i uradio u svojoj prvoj sezoni, uz podršku, u prvom redu, Kajrija Irvinga i Kevina Lava.

Poslije dodavanja Kevina Durenta sastavu Voriorsa, Kavalirsi nisu mogli da ponove rezultat, ni sa "velikom trojkom", a naročito ne bez aktuelnog plejmejkera Boston Seltiksa - "metla" u prošlosezonskom finalu je značila vjerovatan kraj Džejmsovog drugog boravka u Klivlendu.

Novi pokušaj da pobijedi Golden Stejt imaće već u potencijalnom finalu Zapadne Konferencije u koju stiže prvi put u svojoj 15-godišnjoj karijeri. Do toga namjerava da stigne uz sjajan korpus mladih igrača, na čelu sa Lonzom Bolom, Kajlom Kuzmom, Brendonom Ingramom...

Ipak, ostaje pitanje da li će generalni menadžer Lejkersa Medžik Džonson željeti da se odrekne sastava koji bi u potencijalu mogao i bez pomoći superzvijezde poput Džejmsa, kako bi njemu dodao već iskusne i etablirane saradnike.

Mediji danima spekulišu o tome da je Kavaj Lenard blizu selidbe u Kaliforniju, a dugogodišnja saga o "Polu Džordžu u Lejkersima", završena je žurkom Rasela Vestbruka sa koje je poručeno da njih dvojica imaju "nezavršen posao".

BREAKING: LeBron James has agreed to sign with the Lakers.https://t.co/YilQn3Ncyj pic.twitter.com/81uLm9Ayqv