Džejms u suzama održao govor za Kobija: Nastavi da živiš, brate

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms održao je emotivni govor za nastradalog Kobija Brajanta u Stejpls Centru, pred utakmicu protiv Portland Trejlblejzersa i poraz Jezeraša 127:119.

On je poručio da Brajant nastavlja da živi, uprkos tragičnoj pogibiji u helikopterskoj nesreći 26. januara u Kalabasasu u Kaliforniji.

Džejms je u večeri nazvanoj simbolično "Remembering Kobe" (Sjećanje na Kobija) imao unaprijed pripremljenu priču, ali je od nje odustao i odlučio da govori "iz srca".

"Prije nego što počnem govor, hoću da pročitam i imena svih života koji su izgubljeni u nedjelju ujutru. Alisa Altobeli, Džon Altobeli, Keri Altobeli, Pejton Čester, Sara Čester, Kristina Mauzer i Ara Zobajan, Đijana Brajant i Kobi Brajant. Imam ovdje nešto napisano, rekli su mi da ostane sa mnom na terenu za svaki slučaj, ali Lejkers nacijo pričaću vam pravo iz srca, neću da vam prodajem to s**nje", počeo je Džejms priču.

Lebron za Lejkerse igra od 2018. godine kada je otišao iz Klivlend Kavalirsa zbog tima iz Los Anđelesa i sada je vidio o kakvoj je porodici riječ.

"Prva stvar koja mi pada na pamet je porodica. I kad pogledam ovu arenu, svi žalimo, svi smo povrijeđeni i slomljenih srca. Kad prolazimo kroz ovakve stvari, najbolja stvar koju možemo da uradimo jeste da se oslonimo na ramena porodice. A od nedjelje ujutru sve do sada sam slušao kolika su porodica Lejkersi. To je ono što sam vidio, ne samo od igrača i stručnog štaba, organizacije, navijača, već od svih koji su ovde. To je stvarno, stvarno porodica i znam da Kobi, Điana i svi ostali zahvaljuju na tome", nastavio je Džejms.

Rasplakao se pri pomisli na to koliko se Brajant posvetio svom očinskom pozivu i sa koliko žara je podizao svoju djecu i bio mentor kćerki Điani. Za trinaestogodišnju djevojčicu se vjerovalo da će u ženskoj košarci biti nova Mamba.

"Znam da ćemo u nekom trenutku imati i memorijal za Kobija, ali ovo večeras gledam i kao proslavu. Za dvadeset godina krvi, znoja, suza, slomljenog tijela, padova i uspona, odlučnosti da bude najbolji što je mogao da bude. Večeras slavimo klinca koji je došao ovdje sa 18 godina, penzionisao se sa 38 i postao vjerovatno najbolji otac kog smo mogli da vidimo u posljednje tri godine, čovječe", nastavio je govor Lebron.

Džejms je podsjetio i gledaoce u Stejpls Centru kako je on doživljavao Brajanta i na neobičan način opisao suštinu večeri "Remembering Kobe"...

"Večeras je slavlje, prije nego što počnemo da igramo... volim vas sve. Kobi je meni brat i od trenutka kad sam bio u školi i gledao ga izdaleko, dok sam došao u njegovu ligu i gledao ga izbliza. Sve bitke koje smo imali tokom karijera, jedna stvar koju smo uvijek dijelili je bila ta odlučnost da uvijek pobijedimo i samo hoćemo da budemo veliki", rekao je on.

Potom je podvukao da Kobi nikad neće biti zaboravljen.

"Činjenica da sam ovdje sada mi mnogo znači. Hoću da nastavim njegovo nasljeđe, ne samo ove godine nego dok god igramo košarku jer bi to Kobi Brajant želio. Zato riječima Kobija Brajanta 'Mamba aut', ali našim riječima 'Nisi zaboravljen'. Nastavi da živiš, brate", zaključio je Džejms, prenosi "Telegraf.rs".