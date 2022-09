Džordan srušio Maradonin rekord, prodat najskuplji dres na planeti

Dres Čikago Bulsa koji je Majkl Džordan nosio tokom prve utakmice finala NBA lige 1998. prodan je za 10,1 milion dolara u Sotebiju ove sedmice, objavila je aukcijska kuća.

Nadmetanje je trajalo od 6. do 14. septembra i dostignuta je cijenu koja je bila znatno viša od 3-5 miliona dolara procijenjenih kada je Sotebi prvi put najavio aukciju.

Ovaj dres je sada najskuplja sportska memorabilija koja se ikada nosila na utakmici. Nadmašio je dres Diega Maradone "Božja ruka" sa Svjetskog prvenstva 1986., koji je u maju prodan za 9.28 miliona dolara.

A record-breaking day. Michael Jordan's iconic 1998 NBA Finals 'The Last Dance' jersey has sold for $10.1 million, setting records for a basketball jersey, any game-worn sports memorabilia, and most valuable #MichaelJordan item ever sold at auction. pic.twitter.com/7t8G98N5pW