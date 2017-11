ESPN: Jokić – prirodna zvijezda i budući superstar

Nikola Jokić, košarkaš Denver Nagetsa, dobija sve više medijske pažnje u Sjedinjenim Američkim Državama zbog svojih partija.

Jokić ove sezone prosječno bilježi: 16,4 poena, 11,6 skokova, 4,6 asistencija, uz 50% iz igre, 41% za tri i 87% sa slobodnih bacanja.

Srpski igrač prošle godine pokazao je da može postati jedan od najboljih centara, a ako ne i najbolji u najjačoj ligi na svijetu.

Od ove takmičarske godine očekuje se od njega da to i potvrdi, a kako je krenuo na dobrom je putu da postane “lice franšize“ i košarkaš od kojeg se očekuje da postane superstar.

Jedan od najpopularnijih američkih medija ESPN smatra da je prirodna zvijezda i igrač koji će jednog dana postati top10 igrač u ligi.

Zek Lou, iskusni novinar ove medijske kuće, napisao je kolumnu posvećenu Denver Nagetsima i Nikoli Jokiću koji su jedni od najintrigatnijih timova u ligi.

Tekst Loua sadrži sve slabosti i prednosti tima iz Kolorada, a dosta je posvećen centru ove franšize i srpskom igraču.

“Jokić je prirodna zvijezda. U napadu može da uništi nižeg igrača na postu, dok u odbrani nije baš ono od čega je napravljen. Nikada neće biti zastrašujući defanzivac, ali zna da odigra veoma pametno – na 36 minuta u prosjeku ima skoro dvije ukradene lopte što je odlična brojka za visokog igrača. Nagetsi mogu izgraditi pristojnu odbranu oko njega.

Postigao je dvocifren broj poena u pet od Denverovih 14 utakmica. Uglavnom zbog njegove želje jer uživa da razigrava svoje saigrače. Ali protiv većina igrača njegove visine, Jokić nije košarkaš koji će tražiti poene i komandovati napadom u završnicama. To je OK. I dalje može biti superstar i top10 igrač u ligi – njegova doktorska dodavanja utiču na kvalitet šuta i hemiju u ekipi na način koji se teško može vidjeti u brojevima“, piše Zek Lou u svom tekstu.

