Edvards Denveru: Idite kući (VIDEO)

Košarkaši Minesote stekli su veliki prednost u polufinalnoj seriji na Zapadu protiv Denvera (2-0).

Pred prvi duel sa Nagetsima na svom parketu u nedjelju, Minesota je preuzela kontrolu u seriji i ima velike izglede da posao završi takozvanim "čišćenjem", posebno ako Denver bude igrao kao prethodna dva meča.

Čitači sa usana su uspjeli da dešifruju šta su rekli Entoni Edvards i Karl Entoni Tauns poslije jedne akcije u kojoj je Edvards poentirao.

Edvards, koji je postigao 27 poena, kao i Tauns, rekao je u naletu zadovljstva:

"Idemo, je..no idemo! Prašimo im gu..ce ovdje", povikao je.

Na to mu je odgovorio Tauns.

"Mama, to je taj čovjek", a onda se Edvards okrenuo navijačima Denvera i poručio im:

"Idite kući!".

Nisu mu ispunili želju, barem ne svi, a neki od njih su tokom posljednje četvrtine riješili i da ga pozdrave povicima "Edvards MVP".

U svakom slučaju, sumrak Denvera i težak zadatak ako žele da odbrane prsten. Čekaju ih pakleni mečevi na parketu Timbervulvsa.

LEAKED Audio Of Anthony Edwards Trash Talking The Nuggets: “Let’s f*cking go! Get their a** out of there” Right after, KAT says: “Mama, there goes that man” Then, Edwards tells the Nuggets crowd: “Go home!” pic.twitter.com/mBJFfEmC5e