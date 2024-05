Edvards: Jokić je najbolji na svijetu

Košarkaš Minesote Entoni Edvards kaže da je Nikola Jokić najbolji igrač na svijetu.

Edvards je analizirao četvrti meč polufinalne serije Zapada, koji je pripao Denveru sa 115:107.

"Pogodili su neke teške šuteve. Mislim da nam je mnogo naškodila ona serija krajem druge četvrtine, koja je počela od moje glupe izgubljene lopte. Imali smo mnogo prilika da pobijedimo, ali načinili smo neke greške", rekao je Edvards.

Pa je dodao.

"Imaju najboljeg igrača na svijetu, a lopta je kod njega u rukama sve vrijeme. Svaki put kada napraviš grešku, on je vidi, teško je boriti se sa time".

Edvards je imao šta da kaže i Džamalu Mareju.

"Rekao sam mu da volimo to, da nastavi da priča tako, da ja to volim. Nije mi ništa odgovorio, ali prilično sam siguran da me je čuo, da su me čuli, mi živimo za takve stvari", prenosi b92.

Kako spava poslije ovakvih mečeva?

"Isto kao što sam spavao poslije prve dvije utakmice. Dobili smo prve, ali nismo mislili da će biti lako. Znali smo da će udariti posle drugog meča, to sam i najavio, a sada je red na nas da uzvratimo. Biće kako treba, ovo je borba, prebili su nas, to je OK".

Karl-Entoni Tauns se mučio na početku, promašivši sedam šuteva.

"On je superzvezda, plaćen je da daje koševe. Uvijek mu govorim da šutira makar promašio pet-šest šuteva. Da bismo pobijedili, potrebno nam je da on daje koševe. Srećan sam što je bio agresivan tokom cijelog meča. Nije bilo njegovo veče".

Serija se sada ponovo seli u Denver gdje će se u utorak na srijedu u 04.30 odigrati peta utakmica ove serije.

"Ne mislim da oni imaju bilo kakav momentum – mi smo dobili dvije utakmice, oni su dobili dvije utakmice. Srećan sam što se takmičimo na najvišem nivou – da je sljedeća utakmica sutra, bio bih spreman. Biće zabavno", istakao je Edvards.

Edvards je, inače, meč završio sa 44 poena, pet skokova i pet asistencija.

