Edvards produžio sa Bajernom

Prošle sezone Edvards je odigrao sve 34 utakmice u Evroligi, a za 23 minuta na terenu imao je u prosjeku 9,7 poena, 1,5 skokova i 1,4 asistencije za indeks korisnosti 6,5.

Američki košarkaš Karsen Edvards potpisao je novi ugovor sa čelnicima Bajerna, saopštio je danas učesnik Evrolige.

Kako je saopštio klub iz Minhena, 26-godišnji bek se obavezao na vjernost do juna sljedeće godine, uz opciju o dodatnoj sezoni.

''Uzbuđen sam što se vraćam u Minhen za sledeću sezonu. Radujem se novoj sezoni, a posebno susretu sa našim navijačima'', rekao je Evdards posle produžetka ugovora.

Our Playoffs Topscorer (17 PPG in 27 MIN, 42% 3FG) and Finals MVP Carsen @Cboogie_3 Edwards stays in Munich! He had 29 PTS in the decisive game for the championship. #FCBB #Roster pic.twitter.com/XS9m9m9jzl