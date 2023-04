Embid: Ako ljudi govore da ih ne zanima MVP nagrada, lažu vas

FILADELFIJA - Centar Filadelfije Džoel Embid izjavio je da drugi igrači lažu da ih ne zanima MVP nagrada, prenosi Mocartsport.

Kandidati za MVP nagradu u NBA ligi ove sezone su srpski reprezentativac Nikola Jokić, Grk Janis Adetokumbo i Kamerunac Džoel Embid. Grk i Srbin su u više navrata istakli kako ih nagrada za najkorisnijeg igrača lige ne zanima i da su fokusirani na igru cijelog tima.

"Ako ljudi govore da ih ne zanima nagrada za MVP, lažu vas. To je najbolji trofej koji igrač može da osvoji, mnogo značajan. Ukoliko ja osvojim, opravdaće sav trud koji sam uložio tokom čitave sezone. Zato mi je stalo do MVP nagrade, jer kad uložiš toliko napora i kad dobiješ to priznanje, znači da nisi protraćio svoje vrijeme", izjavio je Embid, prenosi Tanjug.