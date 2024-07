Embid: Briga me za Jokića (VIDEO)

​Džoel Embid prokomentarisao je duel sa Nikolom Jokićem koji će imati na Olimpijskim igrama.

Embid je rođen u Kamerunu, prije nekoliko godina je obećao Francuskoj da će igrati za nju, ali se ipak na kraju odlučio za treću, najjaču opciju - Sjedinjene Američke Države.

A SAD će biti prvi rival Srbije u grupnoj fazi košarkaškog turnira na Igrama u Parizu ovog ljeta.

Javnost taj duel očekuje s posebnim nestrpljenjem upravo zbog novog okršaja dva najveća NBA rivala u ovom trenutku, posljednja dva MVP-ja lige - bivšeg Embida i aktuelnog Jokića.

"Briga me za Jokića. Igram za svoju reprezentaciju. To je suština svega. Fokusiramo se na sebe i pokušavamo da svi budemo na istoj strani. Kada stignemo tu, svi znamo šta je naš fokus", rekao je Embid.

Joel Embiid on going head-to-head against Nikola Jokic in group play when USA and Serbia meet at the Olympics: “I don’t care about Jokic. I’m playing for my national team.” pic.twitter.com/170FJFbqcs