Embid: Ovih 70 je za Kobija, zbog njega igram košarku

Košarkaš Filadelfije Seventisiksersa, ​Žoel Embid, je u susretu sa San Antonijom (133:123) postigao čak 70 poena i tako srušio rekord franšize koji je držao Vilt Čemberlejn.

Ujedno, bio mu je to lični rekord po broju poena u jednom meču, a poslije utakmice je rekao da je ponosan što je do ovog učinka došao baš 22. januara.

Bilo je to na 18. godišnjicu otkako je njegov idol Kobi Brajant postigao 81 poen na jednom meču.

"Kobi je bio moj idol. On je razlog što sam počeo da igram košarku. Bio mi je omiljeni igrač, na njega sam se ugledao. Nisam ni znao da je ta godišnjica bila baš danas, rekli su mi poslije utakmice. Sada sve ima više smisla", poručio je Embid.

Joel Embiid becomes the 9th player in NBA history to score 70+ points in a game. pic.twitter.com/Of6vVDQX1n — JAKIB Sports (@JAKIBSports) January 23, 2024

Brajant je izgubio život u avionskoj nesreći u januaru 2020. godine, ali ostavio je ogroman trag.

Keli Ubre Džunior je oduševljen učinkom Embida.

"On igra poput Kobija. Kao da ga je reinkarnirao! To je blagoslov. Želio sam da postigne 82, da se čuva to Kobijevo naslijeđe", kaže Ubre Džunior.

Rekord franšize pao je poslije 56 godina. Vilt Čemberlejn je postigao 68 poena protiv Čikaga 16. decembra 1967. godine.

"Biti u istoj priči, to je sasvim u redu", zaključio je Embid, prenosi "b92".

