Embid o Vembanjami: Vidio sam šta sve može

Košarkaš Filadelfije Džoel Embid govorio je o tome kako u perspektivi vidi mladog Viktora Vembanjamu, protiv kojeg će u noći između ponedjeljka i utorka odmjeriti snage.

Filadelfija 76-ersi i San Antonio Sparsi će na parket jedan čas iza ponoći, a potencijalni ruki godine Viktor Vembanjama sastaće se sa najkorisnijim igračem prošle sezone.

Vembanjama ove sezone beleži 19.9 poena po utakmici, uz 10.1 skok i 3.2 blokade.

’’Ne mislim da je on samo centar. Mislim da on sebe smatra košarkašem, to je način na koji i ja razmišljam. Mislim da sam košarkaš. Ne želim da sam ’’zaglavljen’’ u poziciji plejmejkera, beka ili centra. Ne vidim sebe na jednoj poziciji. On ima potencijal da napravi velike stvari“, rekao je Embid

Pa dodao:

’’Čovjek te visine, takvih predispozicija, a ipak može da se kreće na taj način… Bez obzira na njegove šuterske sposobnosti, samo njegovo prisustvo na terenu je velika stvar. Kao što sam rekao, mislim da ima ogroman potencijal, mora da nastavi da radi na sebi“.

Embid je prvi put uočio sve što mladi Francuz može kada je gledao Sparse protiv Minesote i vidjeo kako Vembanjama igra protiv Rudija Gobera.

Popularni Vembi je na toj utakmici u novembru ubacio 29 poena, uz devet skokova i četiri blokade.

’’Prvi put kad sam shvatio šta on radi bilo je kada je igrao 1 na 1 protiv Rudija Gobera. Vidjeo sam koliki je i koliko lako igra protiv Rudija sa tom visinom. Tada sam počeo da ga pratim“, istakao je Embid.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.