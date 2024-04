Embid opet igra "prljavo" (VIDEO)

​Najbolji igrač Filadelfije Seventisiksersa i prošlogodišnji MVP Džoel Embid ponovo je načinio par nesportskih, kvarnih poteza u duelu sa Njujork Niksima.

Poslije hvatanja centra Niksa Mičela Robinson za nogu dok je isti bio usred odraza, Embid se u četvrtom meču nadovezao sa još dva kvarna poteza.

Džošu Hartu je nepažljivo stao na nogu, dok je igrač Njujorka bio na parketu poslije prodora. Tu bi još moglo da se "progleda kroz prste", ali ne i na ono što je učinio Džejlenu Bransonu, što je bio očigledno namjeran potez.

Prilikom postavljanja bloka je laktom udario najboljeg pojedinca rivalskog sastava u glavu.

Ni ti "slučajni" potezi, nisu omeli Nikse da uzvrate i pobijede 97:92, stekavši prednost od 3-1 u seriji, prenose "Sportske".

Joel Embiid with a forearm shiver to Jalen Brunson as he cuts through the lane. The NBA protects their golden boy and they don’t even review the play. pic.twitter.com/HBtmMke0Pu https://t.co/n0GRkZKVai