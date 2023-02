Embid potrgao "Grizlije", uz blokadu sezone (VIDEO)

Drama u Orlandu, domaćin je košem Kartera Džuniora srušio Pistonse. Sjajna partija Embida 27 poena, 19 skokova, 6 asistencija i 5 blokada je presudila Memfisu. Harden je dodao 31 poen, po sedam skokova i asistencija, na drugoj strani Bejn 25 za pobjedu je nedostajao bolji Morant, najbolji igrač "Grizlija" se baš ispromašivao.

Meč je obilježila blokada Embida nad Morantom.

EVERY ANGLE of Joel Embiid's emphatic block from tonight pic.twitter.com/oxYLHLE84J