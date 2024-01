Embid se povrijedio (VIDEO)

Džoel Embid napustio je sredinom četvrte četvrtine meč protiv Golden Stejta i više se nije vraćao na teren.

Aktuelni MVP i as Filadelfije žalio se na povredu lijevog koljena, jer mu je Kaminga, igrač Voriorsa u jednoj borbi za loptu pao na lijevo koljeno.

Joel Embiid is down after Jonathan Kuminga landed on his leg pic.twitter.com/YXiuhdKxAD