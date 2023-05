Embidove riječi o Jokiću vratile se da ga proganjaju

Krajem marta, novi MVP NBA lige Džoel Embid je za "The Athletic" rekao da ga nije briga za pritisak koji ljudi vrše na njega budući da nije bio MVP ili član najboljeg tima lige. Nastavio je baciti sjenku na Nikolu Jokića, rekavši zašto bi postojao pritisak na njega da nešto učini kada postoje momci koji su osvojili dva MVP-a, hrpu MVP-a, a nisu ništa napravili.

Embid je naučio tu lekciju na teži način u nedjelju nakon što su Siksersi izgubili od Boston Seltiksa u sedmoj utakmici svoje serije doigravanja. Nakon brutalnog poraza rezultatom 112:88, prethodna sjenka bačena na sjajnog Jokića ponovo je isplivala na površinu i ponovo kruži društvenim mrežama.

Joel Embiid vs Nikola Jokic this playoff run: 23.7 PPG 30.7 PPG 17.9% 3PT 47.5% 3PT 2.7 APG 9.7 APG MVP MUST STAND FOR MOST VALUABLE PLEADER ‼️ pic.twitter.com/d1sqWJM4BY