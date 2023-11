Erik Spolstra šalje Nikolu Jovića u Razvojnu ligu

Trener košarkaša Majamija Erik Spolstra izjavio je danas da će srpskog reprezentativca Nikolu Jovića da proslijedi u tim Sijuks Fols Skajforsa, koji se takmiči u Razvojnoj Dži ligi, prenose američki mediji.

Jović (20) je član Majamija od 2022. godine, a i prošle sezone je igrao za Sijukse u Dži ligi.

"Zaista sam ohrabren Nikolinim razvojem, koliko je porastao. A zašto ne igra? Bio je i bolestan sedam dana, pa mu samo treba da izađe na trening. Vidjećemo koji je sljedeći korak najbolji za njega. Vjerovatno neko vrijeme u Sijuksu, da bi se takmičio", rekao je Spolstra, prenosi Tanjug.

On je istakao da će srpskom košarkašu potrebno strpljenje.

"To što ne igra nije pokazatelj kako se osjećamo po pitanju njegovomg razvoja. Jednostavno, postoje koraci. Jović je prošle sezone bio naš najmlađi igrač. Ovo je samo dio procesa. On će nastaviti da se razvija, biće još bolji. S treningom, uz njegove već postojeće vještinem a one su zaista jedinstvene", zaključio je Spolstra.

Jović je ove sezone odigrao dva meča za Majami, a prosječno je postizao 6,5 poena i imao dvije asistencije po utakmici. On je sa selekcijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Manili.

