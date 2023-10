Evo kako izgleda Jokićev šampionski prsten, od cijene se zavrti u glavi

Za tri dana počinje NBA sezona, a samim tim se bliži i momenat kada će Nikola Jokić zajedno sa ostalim košarkašima Denver Nagetsa dobiti svoje zasluženo prstenje za osvajanje titule prošle sezone.

Kao po običaju, izgled prstena se krio do posljednjeg momenta od javnosti, a konačno su isplivale slike kako izgleda ovaj skupocijeni komad nakita koji će pripasti najboljem srpskom košarkašu i dvostrukom MVP-ju NBA lige.

Prsten vrijedan preko 100.000 dolara prema preliminarnim procjenama optočen je zlatom i dijamantima, a u centralnom dijelu nalazi se grb Denver Nagetsa, takođe pozlaćen sa natpisom "World Champions" (svjetski šampioni).

Sa strane će pisati prezimena košarkaša i njihovi brojevi na dresovima. Zanimljivo je da je u okviru samog broja 15 koji je nosio Nikola Jokić postavljeno i tačno 16 dijamanata, a još veliki broj njih nalazi se po samom rubu, pa se može reći da će košarkaši Denvera da "šljašte" pred svojim navijačima protiv Los Anđeles Lejkersa u noći između utorka i srijede.

Druga strana prstena ovekovječila je rezultat finalne serije protiv Majamija, koju je Denver dobio sa 4-1, a isto tako se tu nalazi i ugraviran trofej namijenjen šampionu NBA lige.

