Evo kako izgleda kad Vembanjama "proda" Goberu Bodiroginu fintu

Mladi francuski košarka Viktor Vembanjama privukao je pažnju potezom koji je izveo u meču NBA lige između San Antonio Sparsa i Jute Džez.

On je svom sunarodniku Rudiju Goberu prodao čuvenu fintu pod nazivom "bič", ali koju je tokom karijere proslavio lefendarni Dejan Bodiroga, prenosi B92

Dribling u lijevu stranu levom rukom, pa povratak na drugu stranu, ali desnom rukom. I obrnuto. U pitanju je potez koji je "patentirao" srpski košarkaš, a sada ga je izveo Vembanjama. Zbog toga je nakon meča upitan da li zna da se taj potez zove “bič”.

Victor Wembanyama on move on Rudy Gobert: Q: Did you know it's called a Shammgod when you did it? A: In Europe, we usually call it the Bodiroga-move. Educate them Wemby. There is basketball over Atlantic too. pic.twitter.com/zLzBQ2BEkZ