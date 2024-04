Evo šta jede Jokić kada mu se ''otvori apetit'' (VIDEO)

Nikola Jokić nikada nije krio da uživa u hrani, posebno onoj nezdravoj, a čuvene su anegdote njegovog bivšeg trenera Dejana Milojevića o tome koliko je bureka znao da pojede, pa da zalije koka-kolom. Čak je i plakao jer je kao mali bio gojazan. Dolaskom u NBA ligu morao je da promijeni navike i da se pridržava dijeta, da sluša savjete nutricionista, međutim postoje trenuci kada mu se "stari apetit ponovo otvori" i to je obično na hotelskom doručku.

U okviru jedne reklame čiji je bio glavni akter, Jokić je pričao svoja iskustva o odlasku u luksuzne hotele gdje posebno cijeni hranu. Upitan je šta obavezno pojede za doručak, a potom je počeo da nabraja i nije mogao da se zaustavi, shvativši na kraju da je možda malo i pretjerao, prenosi Mondo.

Nikola Jokić sits down with https://t.co/6AWnPnoUR3 for Perfect 10 Joker really shows off his personality in this one pic.twitter.com/E6EAoULIK7