Evo zašto Mirotić nije došao u Zvezdu

Nebojša Čović, predsednik KK Crvena zvezda, objasnio je zbog čega nije došlo do saradnje između Nikole Mirotića i njegovog tima.

Košarkaš milanske Olimpije je ljetos praktično viđen u redovima oba vječita rivala da bi na kraju završio u Italiji.

Gostujući u "Košarkaškom podkastu sa Lukom i Kuzmom", Čović je izjavio da je Mirotić kontaktiran, ali da je igrač odlučio da ipak ne dođe u srpsku prestonicu.

"Mi smo Mirotića zvali, u maju mesecu. Ja sam ga lično zvao, prvo njegovog menadžera, pa njegovog tasta, pa onda smo se lično čuli i on je rekao da će razmisliti nekoliko dana. Čovek je razmislio i javio da to nije to", rekao je Čović.

Imali su i konkretnu ponudu za iskusnog košarkaša.

"Pominjali smo na koliko godina hoće, jednu plus dve, plus tri, ja njega znam, on je generacija mog sina, znam ga od malena. Posle tih nekoliko godina se javio, čuli smo se i rekao da to nije to. Ne govoreći ni gde će, ni šta će. Tu se završilo. Sve ovo ostalo, ubacivanje političara, pa crkva, pa svetost patrijarh", dodao je predsednik tima sa Malog Kalemegdana.

Tek poslije toga se u priču uključio Partizan, navodi on.

"Sa Mirotićem je završeno, posle toga je Partizan radio, pregovarao, mi smo još to pipali u martu mesecu, u kontaktu sa tastom, njegov tast se bavi i menadžerskim poslom, Đoković mali koji je u Americi, oni su mu zastupnici. Vrlo korektan odnos i taj odnos smo zadržali i sa Mirotićem", nastavlja Čović.

Kako kaže, nije mu poznato zašto je propao i njegov dogovor sa Partizanom.

"On to ne želi da ističe, on insistira da na nekim stvarima na kojima učestvuje. Zašto je to bilo sa Partizanom, nemam pojam", zaključio je Čović.

