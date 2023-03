Evroliga: Kampaco se vraća

​Evroliga je preko društvenih mreža saopštila da će Fakundo Kampaco zaigrati za Crvenu zvezdu protiv Bajerna u Minhenu.

Ono što se znalo nedjeljama unazad sada je i dobilo potvrdu od zvaničnih kanala Evrolige na društvenim mrežama.

Kampaco, koji nije mogao da igra u januaru i februaru zbog zabrane koja je izrečena Crvenoj zvezdi, debitovaće za šampiona Srbije i regiona u Minhenu protiv Bajerna.

"Fakundo Kampaco se vraća u akciju protiv Bajerna iz Minhena", piše na Twitteru Evrolige.

.@facucampazzo is back in action against Bayern@kkcrvenazvezda pic.twitter.com/xY7m2PN1XN