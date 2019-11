Evroliga: Spektakularno veče Šejna Larkina za istoriju - 49 poena!

Ubacio je 10 trojki iz 12 pokušaja! Naravno, pali su brojni rekordi - postao je igrač sa najviše datih poena u jednoj utakmici Evrolige!

Takvo veče se dogodi vrlo rijetko, nekima jednom u karijeri. Šejn Larkin je pustio kišu koševa protiv Bajerna i učinio nešto nevjerovatno. Postigao je čak 49 poena u Evroligi! Utakmica za rubriku vjerovali ili ne.

Ukupno je dao 10 trojki iz 12 pokušaja. Ukupan indeks korisnosti - 53! Šut za dva poena 5/7, slobodna bacanja 9/10. Svakako ova utakmica ulazi u uži izbor za jednu od najboljih partija u istoriji Evrolige u pobjedi Efesa od 104:75.

Naravno, ne treba isticati da je oborio brojne lične rekorde. Larkin sada drži rekord po broju datih poena u jednoj utakmici Evrolige, a izjednačio se i po broju datih trojki - 10 (sa Gaudlokom). Čuveni Ford je do sada držao rekord sa 41 datim poenom sa još nekoliko igrača (Majers, Kambala, Braun).

.@ShaneLarkin_3 gets his 43rd point and beats the previous record of 41 for most points in a single game Historic performance #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5kNpaqoN3R — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 29, 2019

"Svakoga dana vježbam da budem što bolji, da budem spreman. Nekada obruč izgleda veliki poput okeana", rekao je Larkin poslije utakmice, a Ataman je rekao da ako njegov tim bude ovako dobar da će biti favorit za NBA titulu. Naravno, šala je u pitanju.

Anadolu Efes je aktuelni vicešampion Evrope i htio je u duelu protiv Bajerna to da dokaže i pokaže. I da ništa ne dopusti slučaju. Već u prvoj deonici Efes je ubacio 30 poena protivniku, na poluvremenu je bilo 57:40 i to je samo pokazatelj koliko su Bavarci podbacili prije svega u odbrani. Sve do kraja bilo je samo odrađivanje posla, a to je Efesu išlo od ruke jer nije dopustio Bajernu ni da priprjeti.

If beating the points record wasn't enough for him! @ShaneLarkin_3 hits his 10th TRIPLE tying the all-time record for 3s in a game #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kgw45CbTWr — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 29, 2019

Na ovom duelu smo gledali dvojicu sprskih igrača. Vasilije Micić je igrao za Efes ali se nije upisao u strijelce, dok je Vladimir Lučić pružio najveći otpor kada je Efes u pitanju i ubacio je 20 poena.

Ekipa Ergina Atamana bila je jednostavno nadmoćnija u Istanbulu, Bajern nije mogao da pruži dostojan otpor pa zato i ne čudi konačna razlika na utakmici. Ali, kada imate ovakvog Larkina onda je sve lako.

Šta je sve samo pogađao večeras, a ona trojka na kraju utakmice sa osam metara je ušla kao kap. Čisto da potvrdi o kakvom se nevjerovatnom strijelcu radi. Kada je vidio na oko četiri minuta prije kraja da se bliži rekordu tražio je od Atamana da malo forsira ne bi li stigao do rekorda, a na kraju je ubacio sam 49 poena.

Ponovićemo - za rubriku vjerovali ili ne.

