Evroliga objavila kalendar takmičenja

​Evroliga objavila je kalendar takmičenja za sezonu 2023/24, u kojoj će se prvi put igrati plej-in turnir.

U četvrtak je saopšteno kojih 18 timova će se boriti za titulu, kao i da će se od naredne sezone igrati razigravanje za plasman u plej-of, a dan nakon toga Evroliga je objelodanila važne datume u novoj takmičarskoj godini.

Nova sezona u elitnom takmičenju počeće 5. i 6. oktobra, dok se ligaški dio sezona završava 11-12. aprila 2024. godine, a plej-in mečevi biće odigrani 16. i 19. aprila.

Plej-of Evrolige startovaće 23-24. aprila i završiće se najranije 30. aprila ili 1. maja, a najkasnije 8. maja. Raspored uključuje sedam duplih nedjelja, od čega će četiri biti u decembru i januaru, prenosi.

Završni turnir na programu od 24. do 26. maja u Berlinu, a šampionsku titulu brani madridski Real.

After the 18 participating teams in the EuroLeague season were confirmed, the organizing authority of the top competition released all the important dates of the next campaign Here's all you need to know: https://t.co/HmbOImnoGi