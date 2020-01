Evroliga ponovo kaznila KK Crvena zvezda

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je danas da mu je Evroliga izrekla novu kaznu zbog nesportskog i izuzetno neodgovornog ponašanja dela publike i pojedinaca tokom i nakon utakmice 20. kola Evrolige protiv nemacke Albe.

Kako je saopšteno, klub sa Malog Kalemegdana zbog toga je kažnjen novčano sa 38.000 evra.

"Kazna koju je izrekao disciplinski sudija Evrolige Patrik Granžan odnosi se na dva teška prekršaja prema disciplinskom pravilniku tog takmičenja, a to su (ponovno) pljuvanje sudije i bacanje tvrdih predmeta u teren tokom i nakon utakmice. Zbog pljuvanja jednog od sudija po izlasku sa terena, kao i činjenice da je i ovaj prekršaj ponovljen (klub je u sezoni 2016/2017 kažnjen sumom od 15.000 evra za identican prekršaj, kao i ove sezone sumom od 30.001 evra nakon utakmice sa Baskonijom) – klub se ovoga puta kažnjava sumom od 35.000 evra! Zbog ubacivanja pakle cigareta, dva upaljača I kovanice tokom pause iznedu treće i četvrte četvrtine, takođe i nakon utakmice, kao i činjenice da se ovaj prekršaj ponavlja, klub se kažnjava sumom od 3.000 evra", stoji u saopštenju crveno-belih.

Dodaje se da su to "minimalne moguće kazne za ovakve vrste (ponovljenih) teških prekršaja (najveća predviđena novčana kazna je 280.000 evra), pošto bi u slučaju ponavljanja istog prekršaja, svaka naredna kazna bila duplirana."

"Klub uz to može biti dodatno kažnjen oduzimanjem bodova, igranjem pred praznim tribinama, pa čak i privremenom suspenzijom iz takmičenja! Sva lica koja su izvršila ove prekršaje, bacali predmete i pljuvali sudije tokom utakmice sa Albom su identifikovani, privedeni i procesuirana u skladu sa zakonom Republike Srbije. KK Crvena zvezda još jednom podseća da je zbog nesportskog ponašanja pojedinaca koji se uporno i iznova oglušavaju o apele kluba, do sada u prethodnih nekoliko sezona platio na ime kazni sumu od preko 220 hiljada evra.Ovako velike kazne i mogućnost da se u slučaju bilo kakvog narednog prekršaja one uvećaju, već ozbiljno utiču na finansijsko stanje i stabilnost KK Crvena zvezda", navodi se.

KK Crvene zvezda podsjeća i da nagrada za pobjedu na utakmici Evrolige iznosi 37.000 evra.

"KK Crvena Zvezda je na terenu ove sezone izborio već devet pobeda. Međutim, novčane kazne koje ce klub platiti praktično na polovini evroligaške sezone, već sada dostiže sumu od skoro 80.000 evra. Zato klub još jednom apeluje na sve koji dolaze da bodre naš klub na utakmicama Evrolige i ABA lige, da se ponašaju sportski, da ne bacaju predmete u teren, da ne napadaju službena lica, da se pridržavaju svih instrukcija kluba o fer i sportskoj atmosferi na tribinama, jer se u suprotnom KK Crvena zvezda dovodi u nemoguć položaj da igra elitno takmičenje samo kako bi platio kazne neodgovornih pojedinaca", zaključuje se u saopštenju KK Crvena zvezda.