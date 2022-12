Evroliga priznala grešku sudija na utakmici Zvezde i Barselone

BARSELONA - Evroliga izdala je danas saopštenje na zvaničnom sajtu u kojem je konstatovala grešku sudija na utakmici Crvene zvezde i Barselone koja je odigrana u petak u Beogradu.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u petak uveče u Beogradu od ekipe Barselone rezultatom 99:94 (28:17, 15:23, 14:25, 27:19, 15:10) u meču 16. kola Evrolige, prenosi Tanjug.

Barselona je na kraju regularnog dijela utakmice trojkom Nikole Mirotića uz zvuk sirene izjednačila na 84:84 i odvela utakmicu u produžetke. Trojci Mirotića prethodio je njegov prijem lopte, prilikom kojeg je nagazio aut liniju.

"Tokom meča 16. kola Evrolige između Crvene zvezde i Barselone, na 8.2 sekundi do kraja četvrte četvrtine, lopta je došla do Korija Higinsa, igrača Barselone, koji je dodao Nikoli Mirotiću. U momentu kada je primao loptu, Nikola Mirotić je nagazio na aut liniju i tako napustio teren što je trebalo da rezultira gubitkom poseda i lopta je trebalo da bude dodeljena Crvenoj zvezdi na 3.3 sekunde do kraja četvrtine", navedeno je u saopštenju Evrolige.