Evropski prvak se pobjedom oprostio od kvalifikacija

Košarkaši Slovenije pobijedili su Ukrajinu poslije produžetka rezultatom 85:84 na oproštaju od kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kini.

Slovenci i Ukrajinci su i prije ovog meča ostali bez ikakvih šansi za plasman na Mundobasket, a aktuelnom šampionu Evrope je ovo bila jedina pobjeda u drugom krugu kvalifikacija.

Ukrajina je vodila deset razlike pred posljednju četvrtinu, u jednom trenutku imala i 18 poena prednosti, a u posljednji minut ušla sa šest poena viška, da bi na kraju otišla u produžetak poslije lude završnice.

Na šest sekundi do kraja Ukrajina je vodila 3 razlike i imala dva bacanja. Slava Kravtsov je promašio oba, a do skoka je došao Matic Rebec nad kim je napravljen faul. I Rebec, plejmejker, je doživio istu sudbinu, ali su njegovi saigrači došli do skoka.

Poslije auta lopta je došla do Zorana Dragića, koji je hladnokrvnim šutem postigao trojku i meč odveo u produžetak.

U produžetku takođe je viđena velika drama. Slovenci su u posljednji minut ušli sa poenom prednosti, ali Ukrajinci nisu mogli do koša. Slovenija je imala šansu da riješi meč, ali su na 17 sekundi do kraja izgubili loptu jer nisu uspjeli ni da šutnu na koš.

Ukrajina je u svom napadu za pobjedu takođe izgubila loptu, a faul je opet načinjen nad Maticom Rebecom. On je, identično kao i pri kraju regularnog dijela, opet promašio oba slobodna bacanja.

Na sreću po Slovence, šut Oleksandra Lipovija u posljednjoj sekundi nije bio precizan, pa su Slovenci došli do trijumfa.

