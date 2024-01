Evropski velikani se opraštaju od Dejana Milojevića

Nama sa ovih balkanskih prostora je bilo jasno kakva je, ne samo košarkaška već i ljudska veličina bio Dejan Milojević, ali čini da je to i čitav svijet znao.

Nakon što je tužna vijest objavljena, evropski velikani iz svijeta košarke počeli su da se opraštaju od milojevića.

Pored vječitih rivala, tu je bila i njegova Valensija koja je među prvim objavila svoju tugu i bol.

Ali tu si i drugi poput:Monako, Galatasaraj, Bajern, Žalgiris te mnogi drugi.

We send our deepest condolences to the family and friends of Dejan Milojevic, who passed away after suffering a heart attack REST IN PEACE, COACH pic.twitter.com/wIS5joPYdu