FIBA donijela zvaničnu odluku nakon žalbe i prijetnji Turske

Košarkaši Gruzije upisali su prvu pobjedu na Evrobasketu savladavši selekciju Turske rezultatom 88:83, ali rezultat ove utakmice pao je potpuno u drugi plan nakon što su Turci zaprijetili da će napustiti turnir.

Nakon svega oglasila se i FIBA koja je odbacila njihovu žalbu.

Četiri minute i 48 sekundi prije kraja Turčin Korkmaz i Gruzijac Sanadze dobili su obostranu tehničku nakon što su se pokoškali na terenu, a onda u sukob uvukli i ostai igrači.

Jedan su drugom rukom pokazivali na izlaze iz dvorane, tražeći da nesuglasice tamo riješe pesnicama, a za to vrijeme je vrijeme na semaforu išlo kao da se ništa ne dešava. Prošlo je vrijeme čitavog napada, 24 sekunde, a da niko sa zapisničkog stola to nije primijetio.

Čaše su pritom letjele s tribina, prošlo je nekoliko minuta prije nego što se igra mogla nastaviti.

Uspjele su se strasti donekle smiriti, a onda je na kraju utakmice u svlačionici navodno napadnut igrač turske reprezentacije Furkan Korkmaz koji je učestvovao i u okršaju na parketu. Zbog svega što se desilo Turci su zaprijetili da će napustiti turnir, ali FIBA je odbacila njihov protest.

"Iako je zaista došlo do greške u operacijama mjerenja vremena tokom 4. četvrtine utakmice, Košarkaški savez Turske (TBF), prema zvaničnim košarkaškim praviliima, nije uspio dokazati da je greška mjerača vremena izvjesno dovela do drugačijeg rezultata. S obzirom na to, žalba turske federacije je odbačena, uzimajući u obzir konačan rezultat utakmice. Povodom navoda oba saveza u vezi s neredima u timskim prostorima na terenu, a koje su uključivale igrače i članove delegacija oba tima, istraga je trenutno u toku. Po okončanju istrage nadležna tijela FIBA ​​će odlučiti o svim primjenjivim disciplinskim mjerama", saopštila je FIBA.