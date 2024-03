FIBA objavila satnice, evo kada igraju Srbija i SAD na OI

Košarkaški turnir na Olimpijskim igrama biće jedan od najinteresantnijih ovog ljeta u Francuskoj.

Namjerno ne pišemo Parizu, jer će se grupna faza košarkaškog turnira igrati u Lilu.

No, FIBA je objavila satnice utakmica grupne faze, za muški i ženski deo takmičenja.

Voljom žreba određeno je da muška reprezentacija Srbije igra u grupi sa SAD, Južnim Sudanom i pobjednikom kvalifikacionog turnira iz Portorika.

Sada je poznato da će izabranici Svetislava Pešića prvi meč u grupi igrati sa "drim-timom" iz Amerike 28. jula, i to u neobičnom terminu od 17.15 po srpskom vremenu.

Drugi meč biće 31. jula od 17.15 protiv pobjednika kvalifikacionog turnira, dok će treći meč biti protiv Južnog Sudana 3. avgusta od 21.00.

Kada je riječ o damama, Srpkinje će biti u grupi sa Španijom, Kinom i Portorikom, prenosi ''B92''.

Prvi meč na turniru izabranice Marine Maljković igraće 28. jula protiv Portorika od 21.00.

Drugi će biti protiv Kine 31. jula od 13.30, dok će Španija biti rival 3. avgusta u istom neobičnom terminu od 13.30.

