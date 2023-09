FIBA objavila satnicu: Poznato kada Srbija igra polufinale Mundobasketa

Svjetska košarkaška federacija (FIBA) objavila je satnicu odigravanja polufinalnih duela na Mundobasketu.

Srbija je danas bez velike muke savladala do sada neporaženu Litvaniju.

Izabranici Svetislava Pešića odgovorili su na sjajnu šutersku igru baltičke selekcije sa distance. Zaustavili su njihovo najjače oružje i na krilima odlične timske igre slavili 87:68.

"Orlovi" su obezbijedili plasman u polufinale, gdje će ujedno i juriti vizu za Pariz. A, prema navodima FIBA, njihov susret sa pobjednikom sutrašnjeg četvrtfinalnog duela između Kanade i Slovenije na programu je u petak od 10:45 časova.

Drugo polufinale, u kojem će SAD igrati protiv pobjednika Njemačka - Letonija takođe se igra u petak, ali u nešto kasnijem terminu - 14:40.

Podsjetimo, ukoliko Kanada pobijedi Sloveniju, Srbija će obezbijediti plasman na Olimpijske igre u Parizu naredne godine, kao jedna od dvije najbolje plasirane evropske selekcije na Mundobasketu.

