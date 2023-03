Fakundo Kampaco pokazao čaroliju (VIDEO)

Košarkaš KK Crvena zvezda MeridianBet, Fakundo Kampaco bio je dosta kritikovan poslije najnovijih neuspjeha "Crveno-bijelih", ali protiv Partizana očigledno baš voli da igra.

Kampaco je briljirao tokom prvog poluvremena večerašnjeg derbija AdmiralBet ABA lige u ''Štark areni''.

Upisao je čak 21 poen, a svojim trojkama je pogotovo dovodio do očaja košarkaše Partizana koji su u tom dijelu igre bili neprepoznatljivi.

U prilogu je dio večerašnjeg Kampacovog repertoara, a Zvezda je najviše zahvaljujući njemu dobila prvo poluvreme sa 48:34.

@facucampazzo with two CRAZY 3-point shots in the first half. #ABALiga @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/2cJ1tosSxZ