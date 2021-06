Fanovi bi da logo NBA lige postane mali debeli Jokić

Nikola Jokić je zvanično proglašen za MVP-ja sezone u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, pošto je u glasanju osvojio prvo mjesto ispred Džoela Embida i Stefona Karija.

Jokić je prvi igrač poslije Kobija Brajanta koji nije propustio nijednu utakmicu regularnog dijela. Imao je fantastičan učinak od 26,4 poena, 10,8 skokova, 8,3 asistencije, 1,3 ukradene lopte i 0,7 blokova po susretu. Pri tome je gađao čak 57% iz igre te 87% s linije slobodnih bacanja.

Ljubitelji košarke slave Jokićev impresivni i zasluženi trijumf koji je i senzacionalan. Ne po njegovom učinku zadnjih godina, jer on je već tri godine zaredom All-Star igrač, nego zbog nekoliko razloga.

Prvi je koji je postao najniže draftovani igrač u istoriji s najprestižnijom individualnom nagradom u najjačoj ligi svijeta. Jokić je 2014. bio anonimni tinejdžer iz nepoznatog kluba Mega Vizura, koji je tada bio tek nešto stariji od svog mladog centra. U skladu s tim dobio je i mjesto na draftu. Izabran je u drugoj rundi 2014. godine kao tek 41. igrač.

Drugi je što Jokić ponašanjem, izgledom i imidžom ne može biti udaljeniji od statusa superzvijezde koja će uskoro potpisati najveći ugovor u povijesti NBA lige, po kojem mu je za pet godina zagarantovan 241 milion dolara.

Jokić je miran, tih, povučen i pristojan. Kada nakon čestih veličanstvenih partija i rušenja rekorda daje izjave i komentira svoje poduhvata, očito je kako mu je neugodno zbog pompe koja se oko njega stvara. Njemu je košarka užitak i nakon što je već dugo superstar, još uvijek je isti onaj bucmasti dečko iz Sombora koji je u malom stanu živio sa dva brata, roditeljima i bakom te preko društvenih mreža tražio ekipu za basket.

Upravo iz vremena kada je Jokić bio dijete "prekomjerne težine" datira i njegova fotografija koja je nedavno postala viralna, a sada, povodom njegovog proglašenja za NBA MVP-ja, opet dominira na društvenim mrežama. Jokić ni danas, u 26. godini i naponu snage sa 2,11 metara visine i 129 kilograma težine, ne izgleda kao tipična NBA zvijezda. Upravo suprotno, čini se tromim i sporim. Pokreti mu se često čine nekoordinisanima, ali kada krene u akciju na bilo kojem dijelu terena, vidi se kako su sve te njegove navodne mane zapravo velika iluzija.

Cijela njegova nezgrapna i nespretna pojava samo ga čini zanimljivijim i omiljenijim, a tome doprinosi upravo spomenuta slika iz djetinjstva. Na njoj Jokić nipošto ne izgleda kao da će jednog dana postati NBA MVP, a baš zbog toga je nepoznati autor uz tu sliku stavio i promijenjeni logo NBA lige.

Umjesto poznatog lika Džerija Vesta, koji je u jednom od najpoznatijih logotipa u istoriji učinjen besmrtnim u trenutku dok elegantno kreće u prodor vodeći loptu lijevom rukom, na to mjesto stavio je malog i debelog Jokića koji go do pasa i s nekoliko "šlaufa" sjedi i izgleda kao da se upravo najeo krempita.

"Učinite to!" piše u jednom od postova na Twitteru, kojim se od NBA lige traži promjena slavnog loga.