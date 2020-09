Fascinantna statistika Jokića nakon trijumfa nad Klipersima

Košarkaši Denvera pobijedili su Kliperse za 3-3 u seriji polufinala Zapada u NBA ligi.

Slijedi majstorica, Klipersi su ispustili 3-1, a najveće zasluge ima Nikola Jokić.

Nagitsi su gubili ubjedljivo, ali uz seriju 17:0, uspjeli su da se vrate u egal, zatim i ubjedljivo poraze Kliperse.

Ispostavilo se da je Jokić to režirao uz istorijsku statistiku - on je došao do bar 600 poena, 300 skokova i 150 asistencija na manje plej-of mečeva nego bilo ko drugi u NBA istoriji!

Poznati i fanatični NBA statističar i hroničar, Džejson Kubatko, iznio je ovaj fascinantan podatak, usput podsjetivši da Jokić iza sebe ima čak 13 plej-of mečeva sa najmanje 20 poena, 10 skokova i pet asistencija.

Nikola Jokic has reached career totals of 600 points, 300 rebounds, and 150 assists in fewer postseason games (27) than any other player in NBA history.