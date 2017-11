Fenomenalni Boston od -17 do pobjede nad šampionom

Košarkaši Boston Seltiksa savladali su Golden Stejt Voriorse sa 92:88 u susretu dvije trenutno najbolje ekipe u NBA.

Seltiksi su nastavili sa nevjerovatnim nizom pobjeda (14), a na tom putu pali su i aktuelni šampioni najjače lige na svijetu.

Ekipa Breda Stivensa sezonu je krenula sa teškom povredom Hejvorda i dva uzastopna poraza, ali uspjeli su da se izdignu iz teške situacije i ostvare 14 trijumfa zaredom.

Posljednji je došao poslije drame i to protiv Voriorsa, koji su glavni pretendenti za titulu u NBA. Seltiksi su ponovo bili u zaostatku i to čak 17 poena u trećoj dionici, međutim sjajnom igrom uspjeli su da se vrate i da na kraju uvedu utakmicu u neizvjesnu završnicu.

Klej Tompson postigao je veoma važne poene na 1:22 do kraja (88:86), ali ispostaviće se da će to biti jedini poeni franšize iz Ouklenda u ovom meču. Boston je do kraja poentirao sa linije za slobodna bacanja, dok su Voriorsi promašivali šuteve.

Boston je do pobjede predvodio sjajni Džejlen Braun sa 22 poena i sedam uhvaćenih lopti, potom Al Horford sa dabl-dabl učinkom (18p, 11sk), Kajri Irving sa učinkom od 16 poena, šest asistencija i pet skokova, kao i Tejtum i Moris koji su ubacili po 12 poena.

Kod Golden Stejta jedini raspoložen bio je Kevin Durent koji je meč završio sa 24 poena, dok su svi ostali podbacili. Kari je postigao samo devet poena (3/14), Tompson 13 (5/18) i Grin 11 (3/11).

U drugom meču večeri Hjuston Roketsi pobijedili su na gostovanju Finiks Sanse sa 142:116. Poslije prve četvrtine utakmica je bila riješena pošto su Roketsi ubacili čak 45 poena, a primili samo 23.

Meč je obilježio povratak Krisa Pola na teren, koji je odsustvovao oko tri nedjelje zbog povrede. On je na terenu proveo 20 minuta što mu je bilo dovoljno za dabl-dabl, 11 poena i deset asistencija.

Džejms Harden ponovo je imao monstruoznu partiju – 48 poena, sedam asistencija i dva skoka (12/22, bacanja 18/18). Pored ove dvojice igrača Rajan Anderson je ubacio 24 poena.

U poraženom sastavu Devin Buker je imao 18 poena i deset asistencija, dok je sa klupe iskočio Troj Denijels 23 poena. Odličan meč u dresu Sansa imao je novopridošlica Greg Monro, 20 poena i 11 skokova.

NBA, četvrtak-petak:

Boston - Golden Stejt 92:88

Finiks - Hjuston 116:142

(B92)