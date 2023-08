Fenomenalni Vučević vodio Crnu Goru do velike pobjede

Košarkaška reprezentacija Crne Gore stigla je do prve pobjede na ovogodišnjem Mundobasketu.

Crnogorci su okviru prvog kola grupe D (Manila) savladali Meksiko sa 91:71 i tako napravili ogroman korak ka plasmanu u drugi krug takmičenja.

Nakon izjednačene prve četvrtine (19:19), puleni Boška Radovića su u drugoj dionici počeli da lome otpor Meksikanaca, te su na odmor otišli sa 48:38. I u nastavku su uspjevali da održavaju prednost, koja je uoči posljednjih 10 minuta iznosila plus 10 (68:58), iako su u jednom trenutku imali i plus 16 (60:44).

U posljednjoj dionici Meksikanci su prijetili, ali nedovoljno da dođu do preokreta. Nisu imali rješenja za fantastičnog Nikolu Vučevića koji je na kraju bio najzaslužniji za ubjedljivu pobjedu. Crnu Goru je do velike pobjede predvodio as Čikaga Nikola Vučević koji je na kraju imao 27 poena (šut iz igre 11/15) i devet skokova. Dvocifren je bio i nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Nikola Ivanović sa 14 poena, kao i Kendrik Peri (16). Kod Meksika se istakao Pako Kruz sa 16 poena.

U narednom kolu Crna Gora igra protiv Egipta i to će joj ujedno biti meč lopta za plasman u osminu finala. U drugoj utakmici ove grupe kasnije se sastaju Egipat i Litvanija.